Aasta lasteaiaõpetaja 2023 on Marju Võrno Kuressaare Pargi lasteaiast. Ta on väga loov ja lapsed alati huviga jälgivad ning kuulavad teda. Ta muudab õppimise lastele imelihtsaks. Ta on alati väga rahulik ja tagab, et kõik ilusti teda kuulaksid ning selgeks saaks mis vaja. Ta paneb lapse end tundma väärtuslikuna ja õpetab neid jagama ning olema salliv kõigi teiste laste vastu.