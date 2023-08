"Vesi oli ikka pea poolest säärest saati, hea, et see toimus hommikul vara, mitte öösel ja meie Helen kohe siia tuli – ta aimas juba ette, et võib uputada," räägib kunstnik Anne Olop, kes ise samuti kohe raekeldrisse Saarlaste kunstipoodi appi tõttas vett välja viima.