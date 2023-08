AJALUGU ⟩ “Mikrorajoon” Karujärve kaldal

“Otsisin silmadega rukkipõldu, mille servast keerab alla tee parkimisplatsile, ja siis torkasid mulle silma majahakatised põlluveerel. Maanteelt paistsid ainult katused. Tuli uudishimu rahuldades lähemalt kaema minna,” kirjutab Kommunismiehitaja kirjasaatja 1973. aasta 25. augusti lehenumbris. “Järveäärsel lagendikul, nägu vee poole, seisab 48 väikest uhiuut majakest. Sisustuseks on kaks nari, valgust andmas piklik aknaruut. Majad on värskemast värskemad, lõhnavad puu järele,” jätkab ta.

Sõnumist selgub, et “mikrorajooni” näol on tegemist järgmisel kevadel avatava kämpinguga. Majakeste detailid muretses rajooni täitevkomitee ja andis üle Kärla kolhoosile, kes kämpingut tulevikus ülal pidama ja majandama pidi hakkama. Korraga leiab neist sõõrina ümber lagendiku asuvaist majadest öömaja 96 inimest. Laagri lähedusse seatakse sisse tasuline autode parkimisplats. “Nii on loodud kõik võimalused meeldivaks puhkuseks. Esialgsete arvutuste kohaselt tuleb ööpäevane üüritasu 80–90 kopikat, selle hulgas on ka voodivarustuse kasutamine,” mainib autor ja lisab, et kuigi kämping avatakse ametlikult alles järgmisel kevadel, võib mõni hilissuvine puhkaja sealt juba praegu öömaja leida.