"Tänaku punktisaak on viimastel võistlustel kokku kuivanud ja ta kaotab Rovanperäle 66 punktiga. Ja kuna nende vahel on veel Elfyn Evans ja Thierry Neuville, siis tundub ülimalt ebatõenäoline, et tal õnnestuks sel aastal MM-tiitel võita. Kas ta on endiselt kindel, et tahab M-Spordiga jätkata?" küsis Heinonen.