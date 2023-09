Muhus vajas vingu sees olnud elanik kiiret arstiabi

Kütteperioodi alguseks tuletab Päästeamet meelde, et kütta tuleb mõistlike kogustega, et vältida ahju ülekuumenemist, ja alati tuleb avada siiber ning seda mitte liiga vara sulgeda.

Vingugaasimürgituse saanu ei adu oma olukorra tõsidust: ta on segaduses ega oska ennast päästa, kuigi tunneb, et temaga on midagi korrast ära. Ärkvel olles ei pruugi inimene neid sümptomeid vingugaasiga seostada ja une pealt üldse mitte tajuda. Vingugaas on eluohtlik ning inimene võib hukkuda juba siis, kui põlengut tegelikult veel ei ole.