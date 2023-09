ÜHISKAARTI PEAB KASUTAMA IGAL SÕIDUL ⟩ Bussisõidu valideerimata jätmine annab tulemuseks valeandmed

"Sõidan tihti linnaliinibussiga ja märkan praktiliselt iga päev, et inimesed ei kasuta oma ühiskaarti sõidu valideerimisel – niimoodi vaadatakse, et meil pole vajagi nii palju busse, sest andmeid tegelike sõitjate arvu kohta pole," kurtis lehega ühendust võtnud linlane, kes oli sama mure edastanud ka vallale ja bussifirmale.

Go Bus Saaremaa logistiku Ülle Magus-Lehtmäe sõnul ei ole probleem neile võõras ning paraku arvavad inimesed, et sõitu ei pea valideerima, sest bussireis on tasuta. Valideerimine on aga väga vajalik eelkõige reisijatele endile sõidu kvaliteedi tõstmiseks.