KES KEDA KIUSAB? ⟩ Suurkadaka puhketalu ja selle naabrid pöörasid lootusetult tülli

Saaremaa vallavalitsusele läkitatud pöördumises tuuakse välja, et kohalike öörahu rikub tihtilugu kõlarites vahel isegi kuni kella 3ni tümpsuv bass ning kui puhketalu omanike tähelepanu sellele pööratakse, ei juhtu midagi. Nõnda on tulnud paaril korral ka politsei kohale kutsuda, ehkki kirja koostanud naabrite sõnul on nad politsei asjasse segamist üritanud enamasti vältida.