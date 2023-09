KES NÄGI? ⟩ Politsei otsib liputajat

Liputamine

Liputamine on seksuaalse erutuse ja/või rahulduse saamine oma suguelundite ootamatust ja soovimatust näitamisest võõrastele inimestele. Mõiste on kasutatusel eelkõige meeste ("liputajate") puhul.

Liputaja taotleb oma ohvri ehmatust, see nüanss on talle väga tähtis. Seetõttu valitakse ohvriteks sageli lapsi, kelle puhul on ehmumise reaktsioon kindlam. Samuti on laps ohutum.

Liputajad armastavad parke, naiste- ja lastehaiglate akendealuseid, lasteväljakuid, mõned liputajad on ehmatanud inimesi ühistranspordis.

Allikas: vikipeedia