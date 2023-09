TERVIS ⟩ Haugi mälu – laialt levinud probleem

“See, et kaotan oma asju või ei mäleta, kuhu ma need just äsja panin, on täiesti tavaline,” tunnistab 45-aastane kuressaarlane Ingrid. “Mul on kaduma läinud kaks vihmavarju, igal talvel jään ilma vähemalt ühest paarist kinnastest. Vahel, kui olen auto teise kohta parkinud kui tavaliselt, lähen ikka sinna harjumuspärasesse kohta – et avastada, et seal autot pole. Mul on hirm, et kui mul juba praegu nii halb mälu on, kas jään siis vanaduses dementseks.”