NEUROLOOG TOOMAS TOOMSOO ⟩ Normaalne mälu – on see üldse võimalik?

Sellist asja nagu "normaalne" mälu ei ole olemas. Iga inimene on erinev. Mõned mäletavad halvasti nimesid, kuid võivad hästi meeles pidada nägusid. Normaalne on unustada ja normaalne on ka see, kui meil esineb mäluhäireid – näiteks ei suuda me meelde tuletada mõnda sõna või ei mäleta, kuhu auto parkisime. Kuigi sellised seigad on häirivad, ei ole need tavaliselt märk sellest, et meie mäluga on midagi tõsiselt valesti.