36 aastat lasteaednikuna töötanud Riina Rander on oma ala spetsialist – seda nii kolleegide, lasteaialaste kui ka lapsevanemate meelest. Möödunud aastal valiti ta aasta lasteaiaõpetajaks.

Kohtume Riinaga Pargi lasteaias. Ühtaegu nii koduses kui ka moodsas majas leiame vaikse nurga, kus vestelda. Hetkel on Riinal vaba aeg – lapsed magavad lõunaund.

Riina on sündinud tollases Kingissepa linnas, nüüdses Kuressaares. “Hetkest, mil mäletan oma lapsepõlve, meenub, et elasin linna servas, kus praegu on Magazini parkla. Toona oli seal mu ümber loodus – aprillis korjasin emale sünnipäevaks sinililli, niidul käisin korjamas pääsusilmi ja kraavipervedelt põldmarju,” räägib Riina.