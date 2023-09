Praegu on Greta võistluskoer 5-aastane isane belgia lambakoer malinois Garant Z Udoli Jizery, koduselt Gutsi, kes on juba kahekordne Eesti Meister IGP-s – nii eelmisel kui ka käesoleval aastal on nad IGP-s Eesti parimad. Gutsi on pärit Tšehhist, aga ilusaks, targaks ja töökaks kasvanud siin meie kõigi silme all Saaremaal. IGP-s saab koer võistlusküpseks pika protsessi tulemusena, see teekond on väga töömahukas, astutakse sammhaaval, alustatakse juba kutsika valikust ja kõrgeimal tasemel võistlusiga saabubki 4-5-aastaselt.