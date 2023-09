E-poed võtavad lavkameestelt leiva käest

“Pikka plaani mul ei ole, võtan aasta korraga, “ räägib Toomas Nurja (43), kes teenindab ostjaid Sõrvest Leisini. Küllap veab ta välja ka järgmisel aastal, aga edasised sammud nõuavad juba kaalumist. Mida enam e-kaubandus end kehtestab, seda suurema tõenäosusega tähendab see rändpoodide lõppu, leiab ta. “Kui nõudlus põhikauba järele ikkagi oluliselt väheneb, siis mõne asja pärast pole mõtet sõita, käive jääb liiga väikeseks.”

Nurja räägib, et paljudes kohtades sõidab ta kliendi värava taha ja samal ajal jõuab sinna ka e-poe kaubaauto. Või siis tuleb inimene lavkast ostma seda vähest, mis unus e-poest tellimata. “Selle natukese pärast, mis on juurde tarvis, me täna põhiliselt sõidamegi,” sõnab Nurja.