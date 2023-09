SIIN SEE KULU ON: Unimäe veepuhastusjaam on see koht, kus kulub palju energiat ja seega raha maapõuest pumbatava vee puhastamiseks ja veevärki andmiseks. Fotol näitab jaama juhataja Andrus Maimjärv ajakirjanikule veest raua väljafiltreerimise mahuteid.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl