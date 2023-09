Nette Peit liitus TalTech/Tradehouse naiskonnaga

„Ma tundsin, et pärast suviseid koondisemänge on mul vaja puhkust,“ rääkis Nette Peit. „Ütlesin neile juba hooaja lõpus ära, et ma enam ei tule. Kogu aeg on olnud niimoodi, et suvi kuulub koondisele ja sealt otse edasi kohe klubisse. Ma ei ole enam kahekümne aastane ka ja mõtlesin, et sügisel natuke puhkan ja mängin hooaja TalTechis ära.“