"Minu hinnangul, ja see on puhtalt minu hinnang, võiks turundamine jääda 250 000–400 000 euro kanti," rääkis Voojärv Saarte Häälele. "Seda ei ole TS Laevade inimestega veel arutatud, aga leiame, et need on mahud, kus me suudaksime kampaania ja turundusega ise tegeleda."