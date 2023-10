Üllatuslikud tandemid on need muidugi mõlemad. Kuid eriti suur oli üllatus just Gerdi jaoks, kui vend Robi talle tänavu 30. sünnipäeva puhul sellise vägeva kingi tegi – stardipositsiooni Saaremaa rallil. Gert on sellest küll pikalt unistanud, kuid pole julgenud loota, et see unistus ka teoks saab.