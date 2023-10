TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer leiab, et praamidel võiks reisijapiletite müümisest sootuks loobuda. FOTO: Eero Vabamägi

Saaremaa vallavalitsus loodab, et Väinameres suursaarte ja mandri vahet reisijaid vedav TS Laevad annab Saaremaa turunduskulude katteks raha, kuid praamifirma juht ütleb, et see pole võimalik. Üks variant siiski oleks.