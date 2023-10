Saaremaa kirikute niiskusprobleemi lahendada aidanud teadlased said peapiiskopilt tänukirja

Praegu on kolmes kirikus sisse seatud süsteem, mis on programmeeritud nii, et automaatika avab aknad just sel ajal, kui on paras aeg kiriku siseruumi tuulutada. Selline süsteem on suhteliselt odav, samas, nagu räägivad teadlased, on tagasiside olnud positiivne – kirikute sisekliima on tänu sellele tõepoolest paremaks muutunud.