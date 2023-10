KES TUNNEB ÄRA? ⟩ Vaata turvakaamera videost, kuidas vandaal Kuressaares kesklinnas ilusalongi kõik aknad purustas

"Tegu on osaliselt salongi akendega, aga ka enamik majaomaniku akendest on lõhutud," ütles Aivar Luks, kelle kosmeetikasalong Ann asub Kuressaares Kauba tn 14 hoone teisel korrusel.

Luksi sõnul on salongi aknaid lõhutud korduvalt. "Suvel, kui oli koolivaheaeg, lõhuti ka, nüüd samamoodi just koolivaheajal," rääkis Luks.

Turvakaamera salvestis suvisel koolivaheajal toimunud vandaalitsemisest kui lõhuti igal aknal üks ruut, sel korral on kahjud suuremad.

Enne seda lõhuti aknad ka lähedal asuval endise Saarte Trükikoja majal. Salongi omaniku sõnul hoonetesse sisse keegi tunginud ei ole, lihtsalt vandaalitsetakse. "Tundub justkui mingi metallesemega pekstud, auto veljevõtme, pisikese haamri või muu taolisega," lisas Luks.

Hoone omanik, kellelt salong ruume rendib, viibib ise praegu välismaal, kuid on olukorraga kursis.

"See on aasta jooksul juba kolmas kord!" tõdes hoone omanik Margo Jäe, kes on lasknud majale paigaldada ka turvakaamera, mille salvestised iga kord koos avaldusega politseile üle antud on. Vaatamata sellele vandaale seni tabatud ei ole.

"Paistab, et see on selle piirkonna omapära," ütles Jäe, viitades samuti lähedalasuva endise trükikoja maja akende lõhkumisele ja Kauba 14 hoone varasematele lõhkumistele.

Sama maja esimesel korrusel asuva JR Pizza aknad on seni õnneks puutumata jäänud, lõhutud on vaid teise korruse aknaid.