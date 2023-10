Pühapäeval võib sadada lund ja lörtsi, oodata on udu

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Lääne-Eestis on paiguti udu. Puhub puhub valdavalt põhjakaare-, hommikul muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul tuleb kuni 2 kraadi sooja.