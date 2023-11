“Tänavune rekordiline arv kandidaatide esitamisel näitab ilmekalt, et pärandi hea käekäik läheb väga paljudele korda ning koostööl on kandev jõud, mis aitab teoks teha nii suuremad väljakutsed kui väiksemad unistused. Eranditult kõik nominatsiooni pälvinud teod ja tegijad pakuvad erakordset rõõmu ja inspiratsiooni ning lubavad kindlalt öelda, et pärand elab ja areneb,” ütles aastaauhindade hindamiskomisjoni juht, muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.