Monk avab mandril uue söögikoha

Monki omaniku, ettevõtja Balli Chouhani sõnul on nad uue restorani avamise eel põnevil ja usuvad, et T1 kaubanduskeskus on suurepärane koht Monki kulinaarsete kunstiteoste tutvustamiseks. Lisaks tulevasele Tallinna restoranile on Monkil praegu kaks restorani Kuressaares: Monk Auriga keskuses ja India Express kesklinnas. Auriga keskuses tegutsev restoran on olnud juba 12 aastat edukas ning pälvinud paljude klientide kiituse pakutud maitseelamuste ja teeninduse eest. Samuti võib Monki restorane leida Jõhvis, Narvas ja Kohtla-Järvel.