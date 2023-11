Eesti muusikaterapeudid viivad Euroopa Muusikateraapia Päeva puhul üle Eesti läbi erinevaid töötube, et tutvustada muusikateraapia võimalusi. Kõik töötoad on tasuta. Samuti on see suurepärane võimalus küsida ja uurida oma piirkonna muusikaterapeudilt kohapeal kõike, mida soovid teada muusikateraapia võimaluste osas.