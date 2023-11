Muinsuskaitseamet pikendas Maasi sadamakoha kaitset

„Planeeritud georadari uuringuid maismaal ja uuringuid merel on takistanud tormised ilmastikuolud ja tavapärasest kõrgem veetase, mis mõjutavad uuringute läbiviimist ja tulemusi,” põhjendas muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson Maasi sadamakoha ajutise kaitse pikendamist. Täiendavad uuringud on vajalikud, et täpsustada mälestiseks tunnistamise algatamise vajadust.