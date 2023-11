Piheli sõnul on hooldekodus ikka juhtunud, et on üks või kaks Covid-positiivset, kes jäävad siis oma tubadesse karantiini. "Praegu on meil teisel ja kolmandal korrusel kummaski kaks haiget karantiinis. Oleme seekord üsna hästi suutnud haigusele piiri panna. Külastamine on lubatud äärmistel juhtudel ning igaks juhuks vaid liftiga," rääkis Pihel.