Kuulutati välja rahvusvaheline hange suursaarte parvlaevaliinidele vedaja leidmiseks

Väärtuspõhise hankega otsitakse veoteenuse osutajat seitsmeks aastaks, perioodiks 01.10.2026–30.09.2033. Eesmärk on leida üks lepingupartner mõlemal liinil opereerimiseks. Seitsmeaastane leping sõlmitakse põhjusel, et riik kaalub võimalusi tuua neile liinidele 2033. aastast uusi, keskkonnasäästlikke riigilaevu ehk tegemist oleks nn „üleminekuperioodiga“. Hanke tingimustes on muu hulgas ka nõue, et kasumimarginaal kogu lepingu täitmise perioodi jooksul võib olla kuni 8%. Oodatud on võistlevad pakkumused.

Uuendusena on plaanis panna mandri ja Saaremaa vahel sõitma lisaks ka viies parvlaev, milles on 50 autokohta rohkem. „Uue ja kaasaegse parvlaeva lisandumine teeb liikumise Saaremaa ja mandri vahel inimestele tippaegadel oluliselt kiiremaks ja mugavamaks. Muu hulgas on uuem tehnoloogia keskkonnasõbralikum ning parvlaev sõidaks peaasjalikult elektriga, omades võimekust sõita tulevikus ka vesinikuga. See on oluline samm parvlaevaliikluse kliimasõbralikumaks muutmisel,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Viies parvlaev pakub kohalikele elanikele nii saarel kui mandril paremaid võimalusi mõlemas suunas liikuda. Saaremaa on oluline turismisihtkoht ning tipphooajal aitaks uus parvlaev leevendada praamijärjekordi ning kõigil on võimalik kasutata kvaliteetsemat teenust.“