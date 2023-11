Eesti käsitöö suurpidu mardilaat viib ka saarlased pealinna

Saaremaalt on Saarte Häälele teadaolevalt minemas, Saaremaa Kadakakoda, WÖSEL, Piibepiibur, Saare Kunksmoor, Riine Sooäär, Saare Vilt OÜ, Linnupette Müsli ning Kuressaare ametikool.

Mareli Rannap Saare Vilt OÜ-st läheb seekord laadale suure vilttoodete valikuga, kus on ka vilditud ehteid, nagu prosse, peavõrusid jms. Tuntud rahvarõivaste meistrina paneb ta laadal üles ka Saaremaa rahvariietes mannekeenid ning iga soovija saab endale meie uhkeid rahvariideid tellida. "Millegipärast saarlased peavad seda laata kohaleminekuks liiga kulukaks ja kaugeks," ütles Rannap. "Aga mina soovitan kõikidel tulla, see ei ole ainult müügilaat – seal toimub ka erinevaid töötubasid ja osa neist on tasuta."