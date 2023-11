Kadi raadio hommikuprogrammis rääkis Uudo Sepp Erki Berendsiga ja mainis, et on uskumatu et pääses otse finaali. Laulu käisid nad Sarah'iga sisse salvestamas Soomes Kaiko Studios.



"Still love" esmaesitlus on 8.detsembril, mis Uudo sõnul on romantiline pop lugu.