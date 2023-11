Tehnikaülikooli tudengid käivad koolides õpetamas

„Meie tudengid saavad pakkuda kuulajatele vahetut kogemust, kuidas käib elu ülikoolis, mida oodata tulevasest tööelust ning nii äratada huvi valdkonna vastu. Nüüd on uus sügis käes ja tööjärg ees: üsna mitme kooliga on kokkulepe paika saanud ning koolitamine võib alata,“ räägib Palu.

Loenguid annavad gümnasistidele TalTechi energeetikatudengid, kes on enne saanud väikese koolituse õppejõududelt. Tänaseks on õpetajaametit proovinud nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tudengid, samuti doktorandid; õpetanud on nii energeetikas kindlas teemas tugevad noored kui kogu valdkonna tervikpilti tajuvad kogenud juhendajad.