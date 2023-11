Kihelkondlased tahavad koolile uut maja

Kihelkonna osavallakogu esimees Taavi-Aadu Ait ütles, et uue kooli ehitusel on mõte kasutada sarnast mudelit nagu Mustjala pansionaadi puhul ehk riigi toetusskeemi, kus mõni vana hoone lammutatakse ning püstitatakse uus ja energiatõhusam. Kihelkonna puhul tähendaks see praeguse koolihoone lammutamist nii, et võimla osa jääb alles, ja õppekorpuse asemele väiksema maja ehitamist, mis vastaks piirkonna tegelikele vajadustele.

"On vaja ajas edasi liikuda. Me ei arva, et hakkaksime nii võimsalt kasvama, et varsti on meil siin 150–200 last. Reaalsusetaju on meil veel olemas. Aga me soovime, et siin oleks väike armas kool, kus kohalikud lapsed tahaksid käia. Maja võiks välimuselt olla atraktiivsem ja kaasaegse õpikeskkonnaga," rääkis Ait.