GALERII JA VIDEO ⟩ Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna parimad selgunud!

Aasta hoolekandja aunimetuse pälvinud Marika Rosing on Muhu hooldekeskuses töötanud juba 12 aastat. Hoolealuseid on tal praegu 53. Rosingu sõnul on ta oma tööga väga rahul, kuigi tema amet pole just kergete killast. "Just kontaktisaamine on vahest kõige raskem," lausus Rosing. "Inimesed, kes meile saabuvad, tulevad ju erinevatest kodudest, on erinevas seisus. Kui saan inimesega samale lainele, teeb ta minuga kõike kaasa ja mul on palju lihtsam."