PÄÄSTEOPERATISOON KÄIB ⟩ Parvlaev Amalie vajus teel Ruhnust Kihnu kreeni

Päästetöödesse kaasati koheselt PPA lennusalga kopter ning vabatahtlikud ja kutselised merepäästjad Kuressaare, Pärnu ja Ruhnu üksustest ja mereväelaev Valve. Praamlaev pööras pärast kreeni vajumist tagasi Ruhnu poole.



Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirsi sõnul viibis praamlaeva Amalie pardal kreeni vajumise hetkel 15 inimest – 12 reisijat ning kolm meeskonnaliiget. „Kopterimeeskond evakueeris praamlaevalt seitse inimest Ruhnu saarele, kellest üks vajas arstiabi ja toimetati Pärnu haiglasse. Seejärel naases kopter tankimiseks Tallinnasse, kuid inimeste evakueerimisega jätkati sündmuskohale saabunud veesõidukitega ning praeguseks on praamlaevale jäänud 5 inimest. Päästetööd jätkuvad ning PPA kopter jõuab sündmuskohale umbes poole tunni pärast. Hetkel on praamlaev jätkanud ka ise liikumist Ruhnu poole ning on saarest nelja ja poole meremiili kaugusel.“



Kell 4.27 saabus teade, et piirkonnas oleva ebasoodsa tuule suuna ja laeva kreeni tõttu on Amalie katsed Ruhnu sadamasse siseneda ebaõnnestunud ning vastu on võeti otsus, et kõige ohutum on sõita Läti ranniku suunas.