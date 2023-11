1998. aasta kevadel valiti Uibo alles valmimisjärgus Kuressaare Linnateatri esimeseks direktoriks ja mis eriti märkimisväärne – sama aasta sügisel alustas see professionaalse näitleja ja lavastaja taustaga mees esimest korda elus tööd harrastusnäitlejatega. Täna saame rõõmuga tõdeda, et see töö on olnud väga viljakas.