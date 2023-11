Saaremaa turunduse projekt sai tagasilöögi

Vastavalt Saarte Koostöökogu projektitoetuse taotluste hindamise korrale ei ole võimalik neid projektide rahastuse taotlusi heaks kiita, mille koondhinnne on vähem kui 3 hindepunkti, kuna need ei vasta strateegiale. Saare maakonna turundamiseks rahvusvahelises meedias projekt kogus Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna hindamiskomisjonis 2,84 punkti.



"Projekti eesmärk oli kutsuda Saaremaale lähiriikede ajakirjanike, oleme seda varasemalt praktiseerinud, aga ennekõike koostöös EASiga. Et ise neid tuua, selleks pole olnud rahalist võimekust, aga samas ise tehes on valikuvõimalusi rohkem ja käed on vabamad nii selles osas kes tuleb, millised väljaanded ja millised kajastused tulevad. Selleks taotlesimegi projekti rahastust" rääkis Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi.