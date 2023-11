Kuressaare haigla radioloogiatehnik on parimatest parim

Radioloogiatehniku/radioloogia õe auhinnaga tunnustatakse silmapaistvalt head kolleegi, suurepärast eeskuju ning oma eriala arengusse panustajat. ERTÜ juubelikonverentsi raames sai tunnustatud kõige tublimad. "Best of the Best" tunnustuse said enim kolleegidelt kiidusõnu saanud radioloogiatehnikud, kelle hulka kuulus ka Kuressaare Haiglast Irina Viirmäe.

Kolleegid on Irina kohta öelnud, et ta teeb oma tööd ülima kohusetundlikkuse ja suure südamega. Ta on kolleeg, kelle peale saavad nad alati loota.

"Pole kunagi olnud olukorda, mida ta lahendada ei suudaks, see teebki temast väga armastatud inimese Kuressaare Haiglas. Vastutava tehnikuna on ta saavutanud imetlust ka teiste haiglate personali hulgas. Ta on Kuressaare Haigla radioloogia osakonna hing ja alustala. Tänu Irinale on radioloogia võimalused Saaremaal väga palju arenenud ja elanike jaoks kättesaadavad. Irina on inimene, tänu kellele on väga paljudel haigla töötajatel hea meel iga päev tööle minna".