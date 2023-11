Lõõtspilliga ei ole Eestis uusfolki varem eriti viljeldud, kuigi paljude teiste instrumentidega on tänapäevasem lähenemine juba väga hästi käima läinud. “Mind innustas seda suunda rajama teatav mure, et lõõtspill jääb teiste rahvapillidega võrreldes mingis mõttes maha,” jagas Uppin, kes on varasemalt ka ise olnud pigem traditsioonilise pillimängu edasikandja.