"Tänapäeval võib muidugi lasta end ka mujal diagnoosida, aga meil haiglas on olnud täiesti tavaline olukord," ütles Kesküla. "See, et haigestumine on plahvatuslikult kasvanud, on kuulujutt, mis võib tuleneda sellest, et meil elavad mõned HIV-positiivsed Ukraina inimesed."