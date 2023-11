KURE U21 PEATREENER SANDER VIIRA ⟩ Kummid olid lõpuks tühjad

Kuna tegu on noore meeskonnaga, siis oli kindlasti ka neid, kes oma mängus juurde pani. Sander Viira toob esimesena välja keskkaitsja Kristofer Leedo. „Kristofer oli pikalt stabiilne, aga lõpus tuli ka vigastus ja seepärast vajus veidi ära. Rando (Tarkmeel), Mattias (Opp) ja Joosep (Kobin) olid need kõige stabiilsemad. Andero (Kivi) oli ka hea, aga ta pidi kogu aeg käima ka esinduse mängudel ja eks ta oli ka lõpuks tühi.“

Suhtumist tuleb parandada

Pärast puhkust algab ettevalmistus järgmiseks hooajaks ja Sander Viira sõnul suures pildis jätkatakse samamoodi. „Suhtumise poole pealt on aga kogu satsil veel kõvasti arenemise ruumi,“ lausus peatreener, lisades, et selles liigas on suhtumise poole pealt paremaid meeskondi. Nad teevad tõsisemalt trenni ja kogu punt on kogu aeg olemas.

„Meil oli ikkagi nii, et need kes mängisid olid üldjoontes olemas, aga need, kes niipalju mängida ei saanud, siis nende motivatsioon jättis soovida ja tervet aastat ei suudetud pingutada. See on Saaremaa asi ja me ei saa kusagilt mängijaid juurde võtta.“