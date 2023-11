Kelmide skeem on sarnane varasematele petukõnedele, kus kelmid teesklevad politseid. Hetkel levivates ingliskeelsetes robotkõnedes väidetakse vastuvõtjale, et tema ID-kaardi andmed on varastatud ja inimene on rahvusvaheliselt kuulutatud tagaotsitavaks. Kõne ajal palutakse valida telefoni klaviatuurilt number üks, et rääkida edasi väidetava politseinikuga.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenin kinnitab, et Eesti politsei neid kõnesid ei tee. „Kelmid on muutunud väga aktiivseks, täna on neid robotkõnesid saanud üle saja Eesti inimese. Kelmide eesmärk on kätte saada inimeste raha või andmeid. Kui teile helistatakse võõralt numbrilt ning väidetakse, et teie andmed on varastatud, siis katkestage see kõne kohe,“ ütles Milenin. Ta tänab kõiki inimesi, kes tundsid petukõne kohe ära ning andsid sellest politseile teada.