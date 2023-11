Üle-eestiline mardi- ja kadrisantide rahvaloendus: iga sant loeb!

Kui väidame, et sanditamiskombestik on ka tänapäeval endiselt elus, annab säärane rahvaloendus kinnitust ka numbriliselt ning võimaluse jälgida muutusi aastate lõikes. Rahvaloenduse küsimustele vastamine võtab aega kõigest mõned minutid, kuid annab meie iidse santimiskombestiku kohta väärtuslikku teavet, avades lähemalt õnnetoojate tausta.

Vastuste põhjal saame ülevaate selle kohta, kas 2023. aastal käidi õnne viimas pigem mardi- või kadrisantidena, mitmekesi santimas käidi, millistes maakondades oli sanditajaid enim, kas santijad olid pigem alaealised või täiskasvanud, mitme ukse taga koputamas käidi ja mitmesse kohta õnnetoojad tuppa lasti. Samuti on huvitav teada, kas endiselt on santimiseks levinuim viis traditsiooniline perest peresse käimine, kollektiivide, asutuste vaheline õnneviimine või mõni muu võimalus. Tähelepanuväärne on ka, et eesti mardisante on nähtud õnne jagamas juba ka mujal maailmas – naabrite lätlaste juures, aga ka näiteks Dubais.