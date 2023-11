TS Laevade juhatuse esimehena jätkab Indrek Randveer

„Mul on hea meel jätkata TS Laevade juhatuse esimehena, kuna tegemist on jätkusuutliku ja kestliku ettevõttega, mille eesmärke ja visiooni igati toetan. Meile on oluline klientide rahulolu ning efektiivsed lahendused, koostöö kogukondadega ning hea koostöö meeskondade vahel. Plaanin järgneva kolme aasta jooksul jätkata nende valdkondade arendamist,“ ütleb Randveer.