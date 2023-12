Taavi on meid kutsunud oma hubasesse koju vaikses äärelinnas. Täna on mereväes patrull-laeval Valve ametis olev mees töölt vaba ning valmis koduköögis midagi uut ja põnevat katsetama. Taavi tunnistab, et valmistab jambalayat, seda Kariibidelt pärit kreooli riisirooga esimest korda.