2023. aasta rahvaspordi hooaeg on lõppenud ja punktid kokku arvutatud. Tänavu toimus viis rahvarallit ja üheksa rallisprinti. Thule Motorspordi meeskonnale kogus punkte kokku 26 võistlejat, nende seas klubi üks nooremaid võidusõitjaid Romet Reimal, kes oli stardis igal sõidul.

“See hooaeg läks tõesti päris hästi,” ütleb sel rahvaspordi hooajal tervelt viis poodiumikohta saavutanud Romet Reimal. Kõikidest sõitudest tuli Rometil katkestada ainult ühel korral. Praegu vaid 14-aastane noormees on rallit sõitnud juba kolm-neli aastat. “See on huvitav, annab palju adrenaliini ning saab autodest palju teada,” räägib Romet, kes enamiku oma vabast ajast veedab garaažis koos isaga võidusõidumasinat ehitades ja parendades. Rahvaspordist on 14-aastasele saanud igapäevane hobi.