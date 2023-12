UUE NÄDALA ILMAPROGNOOS ⟩ Nullilähedane temperatuur, veidi lund ja lörtsi

Laupäeval (9.12) püsib Venemaa kohal võimas kõrgrõhuala, Läänemerele ulatub aga aktiivse madalrõhkkonna serv. Kahe rõhuala piirimail puhub meil tugev kagutuul. Üksikuis paigus sajab kerget lund. Pärastlõunal lisandub lumepilvi, enamasti sajab saartel ja õhtul ka mandri lõunaservas lund. Õhutemperatuur on saartel öösel -4..-10°C, päeval -2..-7°C. Mandril on kohati selgemat taevast ja õhutemperatuur langeb öösel -10..-15°C-ni, kohati paar kraadi madalamalegi, päeval on -7..-11°C.