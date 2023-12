2023. aasta parim abipolitseinik on Tarmo Preiler, kel tunde koguneb aastas umbes 500. Ise põhjendab Tarmo patrullis käimist kui head vaheldust oma igapäevaelule.

Parim abipolitseinikust ennetaja on Eneliis Laak, kes tänaseks on liitunud juba politsei ridadega. Kogu abipolitseinikuks oleku perioodil on ta oluliseks pidanud uute abipolitseinike värbamist, lüües aktiivselt kaasa temaatilistel tutvustuspäevadel koolides ja mujal ning aidates uusi abipolitseinikke nõustamise ja julgustamisega.