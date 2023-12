Saaremaa soovib Viidumäe looduskeskuse riigilt üle võtta

Kui looduskeskuse kinnistu avalikus kasutamises haldamine mingi põhjusel ei õnnestu, siis on Saaremaa vald valmis selle riigile tagastama või enampakkumise korras müüma ning riik saaks tulu omale. „Alternatiiviks on võimalus, et riik annab kinnistu Saaremaa vallale pikaajalisele tasuta rendile koos õigusega see edasi rentida kolmandale osapoolele,” pakkus Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.