Saaremaal laiendati reflektoritega kaetud maanteelõike

Kui Andrus Tamm Orissaarest võttis novembris initsiatiivi ja paigaldas isiklikult esimesed reflektorid Saaremaale, võtsid Tornimäe ja Orissaare jahiseltside ühendatud jõud ette juba lõigu laiendamise. Rabadevahelise lõiguna algab see lõik Väike-Rahulast (99,5 km) jätkub Silla teeristini, veidi enne Tagaveret (103 km). Kokku 3,5 km lõik on olnud jahimeeste teravdatud kontrolli all aastakümneid. Igal aastal on sinna jäänud kümnete metsloomade elud ja katkiste ninadega sõidukid.