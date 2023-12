VIDEO ⟩ FC Kuressaare pidas hooaja lõpupidu

FC Kuressaare juhatuse liige Mario Pruul ütles avakõnes, et seljataga on keeruline aasta, aga järgmine aasta lubab seevastu tulla palju positiivsem ning seega on, mille poole püüelda. "Täna saame välja öelda, et uuel aastal ootab justnimelt meie noortetööd väga suur reform, mille käigus rõhume kindlasti ka kvaliteedile. Kvaliteedile aitab kaasa ka see, et see on viimane aasta, kus meie noored ja treenerid peavad varbaid külmetades terve talve tegema treeninguid õues. Uuel aastal saavad nad sisse kolida meie tulevasse jalgpallihalli.