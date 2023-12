Võrreldes eelmiste aastatega on inimesed muutunud pessimistlikumaks ja paljude jaoks on eelolev aasta täis teadmatust ning tuntakse isegi hirmu tuleviku ees. Kuid kohtasime ka optimistlikumaid vastajaid.

Kersti Aus Muratsist: "Tegelikult on raske aasta olnud. Võtame kasvõi Ukraina – eks seetõttu, et meie riik peab neid toetama ja see on väga õige, on ka meil asi kitsam. Endal võiks tervist rohkem olla.